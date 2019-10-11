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Bolu'da kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları kapsamında 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalarda doğu illerinden almış olduğu kargoları İstanbul yönüne götüren kargo aracında arama yapıldığı bildirildi.

Kargo aracında yapılan aramada, 27 kargo kolisi içerisinde olan bin 200 gümrük kaçağı gözlük ile bin 900 gümrük kaçağı şemsiyeye el konulduğu kaydedildi.

Ekiplerin kaçak ürünleri gönderen şahıslarla alıcılarının tespiti için çalışma başlattığı ifade edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde de Mengen'de bulunan 2 ayrı iş yeri ve 1 evde yapılan aramada, 60 kilogram tütün 18 bin 685 dolu makaron, 347 bandrol, 90 kaçak puro, 14 sigara doldurma aparatı, 2 bin boş makaron ve 2 bin 620 kilitli şeffaf poşet ele geçirildiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattığı kaydedildi.

Yine Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Gerede ilçesi Koçumlar mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında zula diye tabir edilen gizli bölmesinde 2 bin 500 paket elektronik sigara kuru tütünü ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

Jandarma, Polis, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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