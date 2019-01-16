Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

57 dakika önce

Bolu'da, yol kontrolünde gözaltına alınan şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Bolu'da, yol kontrolünde gözaltına alınan şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Sürücü A.E'nin (50) aracında ve sonrasında evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 48 adet mermi ile belgesi ibraz edilemeyen av tüfeği ve kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:07 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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