Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları
57 dakika önce
Bolu'da, yol kontrolünde gözaltına alınan şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Bolu
'da, yol kontrolünde gözaltına alınan şüphelinin ev ve arabasında yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Sürücü A.E'nin (50) aracında ve sonrasında evinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 48 adet mermi ile belgesi ibraz edilemeyen av tüfeği ve kurusıkı tabanca, bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:07 Kaynak: AA
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