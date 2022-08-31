Kadın polisler ve Kızılayın hazırladığı kışlık yiyecekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika
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Kadın polisler ve Kızılayın hazırladığı kışlık yiyecekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

31.08.2022 12:50
Kadın polisler ve Kızılayın hazırladığı kışlık yiyecekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Bolu'da kadın polisler ve Türk Kızılay personelinin, ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsiminde tüketebilmesi için hazırladığı tarhana ve erişteler dağıtılmaya başlandı.

Bolu'da kadın polisler ve Türk Kızılay personelinin, ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsiminde tüketebilmesi için hazırladığı tarhana ve erişteler dağıtılmaya başlandı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı ile Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi üyeleri ve kadın polis memurları, ihtiyaç sahiplerinin kışlık yiyecek gereksinimlerinin karşılanması için tarhana ve erişte hazırladı.

İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un eşi Özlem Aksoy'un destek verdiği proje kapsamında yapılan gıda ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü.

Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı Ünsal Toylan ve Özlem Aksoy, Sağlık, İhsaniye ve Okçular Yeni Mahalle'de yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek kışlık yiyecekleri verdi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Kızılay önderliğinde emniyet teşkilatının gücünü birleştirerek ihtiyaç sahibi geniş kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bunu yaparken bizzat işin mutfağında olmayı ve kadın dayanışmasının avantajını kullanıyor, bundan mutluluk duyuyoruz. Bu yüzden tarhanayı birlikte yaparken sevgimizi de kattık." dedi.

Aileler de Kızılay ve polis teşkilatının projesinden memnun olduklarını kaydetti.???????

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Kaynak: AA

Kızılay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın polisler ve Kızılayın hazırladığı kışlık yiyecekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

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