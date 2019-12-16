Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis - Son Dakika

Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis

6 saat önce

Bolu'da arkadaşıyla plan yaptıktan sonra eski eşine satırla saldırı düzenleten kocaya 14 yıl, saldırıyı gerçekleştiren sanığa ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis, System.String[]

Bolu'da arkadaşıyla plan yaptıktan sonra eski eşine satırla saldırı düzenleten kocaya 14 yıl, saldırıyı gerçekleştiren sanığa ise 12 yıl hapis cezası verildi.


Olay, 2017 yılında Bolu Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Kaya, 22 yıllık evliliğin ardından ayrılma aşamasında olduğu eşi Emrah Kaya'nın arkadaşı İsmail Peker tarafından evine girmek istediği sırada satırlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İsmail Peker olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay sonrası apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını ve Kent Yönetim Sistemini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri saldırıyı gerçekleştiren İsmail Peker (34) ve Emrah Kaya'nın Ankara'ya gittiğini tespit etti. Bulundukları adreslere yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan Emrah Kaya ve İsmail Peker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "öldürmeye azmettirmek" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan Emrah Kaya ve İsmail Peker'in karar duruşması görüldü.


Saldırıya uğrayan Aynur Kaya'nın da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan eski eşi Erhan Kaya, "Çok pişmanım. Psikolojik sorunlarım vardı. Eşimin benden boşanmasını kabullenemedim. Arkadaşım da bana, 'Seni herkes tanır, bırak ben saldırayım' deyince kabul ettim. Şimdi çok pişmanım. Ne olursunuz beni tahliye edin. Bir daha eski eşimi rahatsız etmeyeceğim" dedi.


Arkadaşının eşine satırla saldıran İsmail Peker ise, "Çok büyük bir hata yaptım. Olay günü alkollüydüm ve ne yaptığımı bilmiyordum. Amacım, arkadaşımın eşiyle konuşmaktı. Ben de çok pişmanım. Keşke böyle bir olaya karışmasaydım. Tahliyeme karar verirseniz, bir daha asla suç işlemeyeceğim" şeklinde konuştu.


Eski eşinin arkadaşı İsmail Peker tarafından 4 satır darbesiyle yaralanan Aynur Kaya, tehdit edilmeye devam ettiğini belirterek, "Bu adam ve arkadaşı beni öldürmek için plan yaptılar. Cezaevinden bile beni ve 2 çocuğumu tehdit etmeye devam ediyorlar. En ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Sürekli olarak cezaevinden bana öldürme tehditleri gönderiyorlar. Son günlerde kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları artmaya başladı. Vereceğiniz cezanın örnek olmasını istiyorum. Mahkeme süreci içerisinde kocam denilecek bu adamdan da boşandım" ifadelerini kullandı. - BOLU

Aynur Kaya, Emrah Kaya, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı
"Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı

Son Dakika Haberleri
20:38 Sakarya'da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika Haber
20:36 Erdoğan'a Cenevre'de yoğun ilgi - Son Dakika Haber
20:36 Emine Erdoğan: "Türk vatandaşlarına verilen tüm sağlık hizmetleri eşit ve ücretsiz olarak... - Son Dakika Haber
20:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de - Son Dakika Haber
20:29 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kazakistan, Türkiye'nin Uzak Doğu'ya ulaşan önemli bir geçiş... - Son Dakika Haber
19:44 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı - Son Dakika Haber
19:19 "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]