Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpeğin yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika

Bolu'da kafası tel örgüye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden sürücüler, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ni çevreleyen tel örgüye bir köpeğin kafasının sıkıştığını gördü.
Köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir makasla tel örgüyü keserek sıkıştığı yerden kurtardıkları köpeği doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA
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