Bolu'da kafasını yem karma makinesine kaptıran kadın öldü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Seher Özsoy'un başörtüsü, evinin önünde çalışan yem karma makinesine dolandı. Özsoy, başörtüsünü makineden kurtarmak istediği sırada çalışan makineye kafasını da kaptırdı. Kanlar içerisinde yere düşen Özsoy'u gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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