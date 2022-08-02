Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi 'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.M. yere devrilen işaret levhasına takılarak yere düştü. Burnu kanayan kadına vatandaşlar yardım etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, işaret levhasının yoldan kaldırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YERE DEVRİLEN İŞARET LEVHASINA TAKILIP DÜŞEN KADIN YARALANDI - Son Dakika

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