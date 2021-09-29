Son dakika haber | Kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiyecileri ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiye personelinin "İtfaiye Haftası"nı kutladı.

Bolu'da kamp yapan milli cimnastikçiler, itfaiye personelinin "İtfaiye Haftası"nı kutladı. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na hazırlanan erkek ve kadın milliler ile Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Milli takım antrenörü Mergül Güler eşliğinde itfaiyecileri kutlayan ay-yıldızlı sporcular, daha sonra itfaiye personeliyle pasta kesti. Güler, itfaiye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, milli sporculara müsabakalarda başarı diledi.

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