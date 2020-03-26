Bolu'da, kamu sosyal tesisleri sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehirde bulunan kamu sosyal tesislerinin sağlık çalışanlarının kullanımına tahsis edildiğini duyurdu.



Bolu Valisi Ahmet Ümit, koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamu sosyal tesislerinin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı duyuru şu şekilde:



"Koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık personelimizin, mesai kaybını önlemek, yapılacak çağrılara süratle icabet etmelerini sağlamak amacıyla 25 Mart'tan itibaren ilimizdeki kamuya ait sosyal tesisler hekimler ve diğer sağlık çalışanlarımızın kullanımlarına tahsis edilmiştir." - BOLU