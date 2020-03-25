Bolu'da kamu sosyal tesisleri, sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilde bulunan kamu sosyal tesislerinin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeline tahsis edildiğini bildirdi.

Ümit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık personelimizin, mesai kaybını önlemek, yapılacak çağrılara süratle icabet etmelerini sağlamak amacıyla 25 Mart'tan itibaren ilimizdeki kamuya ait sosyal tesisler hekimler ve diğer sağlık çalışanlarımızın kullanımlarına tahsis edilmiştir."