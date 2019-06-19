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Bolu'da kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

34 dakika önce

BOLU'da, TEM yolunda karpuz yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yusuf Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bolu'da kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, System.String[]
BOLU'da, TEM yolunda karpuz yüklü kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yusuf Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen Yusuf Gündoğdu yönetimindeki 34 BGT 161 plakalı TIR, aynı yönde giden Doğukan Karabucak yönetimindeki 51 HF 419 plakalı karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, hurdaya dönen TIR'da sıkışan Yusuf Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gündoğdu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye tarafından TIR'dan çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yola saçılan ve kayganlaşmasına neden olan karpuzları toplamak için çalışma başlattı.
'TAKSİ VARDI ONU SOLLAMAYA ÇALIŞTI'
Kazayı anlatan kamyon sürücüsü Doğukan Karabucak'ın iddiasına göre, "Ben sağ şeritten gidiyordum. 150-160 kilometre hızla geliyordu. Taksi vardı onu sollamaya çalıştı. Bir anda kırdı bana vurdu. Ben vurduğunu anladım sadece. Bende bir şey yok" dedi. 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Gündoğdu, Bolu, Güncel
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