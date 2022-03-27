Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika
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Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu

27.03.2022 12:50
Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

D-100 kara yolu Gerede- Karabük il sınırında 14 BT 402 plakalı tavuk yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün müdahalesine rağmen alevler, kısa sürede tavukların bulunduğu römorka sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında yüzlerce tavuk telef oldu, kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Karabük, Gerede, Tavuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika
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