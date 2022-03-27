Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.
D-100 kara yolu Gerede- Karabük il sınırında 14 BT 402 plakalı tavuk yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün müdahalesine rağmen alevler, kısa sürede tavukların bulunduğu römorka sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında yüzlerce tavuk telef oldu, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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