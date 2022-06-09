Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

09.06.2022 11:03
Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ağaç kesim işi için babası Ramazan (67) ve amcası Hasan (71) ile Akçakoca Yaylası'na giden Serkan Gürel'in (33) kullandığı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmındaki tüfeğin ateş alması sonucu sürücü göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Serkan Gürel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürel'in cesedi, incelemenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın kasıtlı ya da kazara olup olmadığını araştıran jandarma ekipleri, alkollü oldukları tespit edilen baba ve amcayı gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Mengen'de yaban hayvanları için ormana yiyecek bırakıldı Mengen'de yaban hayvanları için ormana yiyecek bırakıldı Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Kaynak: AA

Jandarma, Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:58 Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak
10:54 Dolar/TL bugün 17,21 seviyelerinde işleme alınıyor!
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
10:49 Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı
10:47 İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı
10:45 Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!
10:30 ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!
10:26 Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
10:04 Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
09:57 Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 11:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da kamyonetiyle kaza yapan sürücü, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement