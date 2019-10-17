Son Dakika Haberleri: Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Bolu'da kamyonla çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Bolu'da kamyonla çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolu- Mudurnu karayolu Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametine seyir halinde olan Sedat İnam idaresindeki 37 AL 808 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yol kenarına savruldu. Kamyon sürücüsü İnam'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü İsmail Göktaş ile aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 1 erkek ile 1 kadın olay yerinde hayatın kaybetti.


Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu Okan Bayülgen'den anlamlı hareket! Plajda çöp topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:26:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]