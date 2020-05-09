Bolu'da kapalı olan oteller Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Bolu'da kapalı olan oteller Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da, yüzde 95'i kapalı olan oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor.

Bolu'da kapalı olan oteller Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da, yüzde 95'i kapalı olan oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "İç turizm birden olmamakla birlikte Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlenir diye düşünüyorum. Biz zaten yüzde 50 kapasite açmayı düşünüyoruz" dedi.

Doğası, temiz havası ve İstanbul ile Ankara gibi metropollere yakın olmasıyla önemli turizm merkezlerinden biri olan Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının olması nedeniyle otellerin yüzde 95'i kapandı. Gölcük ve Abant Tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı gibi meşhur turizm merkezleriyle bilinen Bolu'daki oteller, Ramazan Bayramı ve sonrasına hazırlık yapıyor. Büyük çoğunlukta kapalı olan otellerin sahipleri, bu günleri koronavirüs sürecine uyum, otellerde bakım, tadilat ve yenileme çalışmaları yapmakla geçiriyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda kentin önemli otellerinden birinin sahibi olan Halit Ergül, otellerin hem tedbir hem de maddi nedenlerle kapalı olduğunu ifade ederek, "Normalde Türkiye'de oteller devlet tarafından kapanmadı. Otelciler olarak biz kendimiz kapattık. İzolasyon başladığı zaman şehirler arası ulaşım olmayınca bizim otelleri açık tutmamızın manası yok. Bize de zaten başka şehirlerden müşteriler geliyor. ya da başka ülkelerden müşteriler geliyor. Açık tutmanın bir anlamı olmadığı için oteller kapandı. Çok az otel açık onlar da küçük oteller. Aile işletmesi gibi masrafı az olan oteller açık. Ama otellerin yüzde 95'i kapalı bölgemizde" dedi.

'KONUKLAR GÜVEN VE RAHATLIK İÇİNDE GELEBİLMELİ'

Otellerin izolasyon sonrası süreçte Turizm Bakanlığı'nca verilecek sertifika için hijyen koşullarına hazırlandığını ifade eden Ergül, "İzolasyonun bitmesiyle birlikte otellere Turizm Bakanlığı'nca korona sertifikası verilecek. Bu sertifika ile birlikte hijyen koşulları belirlenecek. Bu koşullara göre otellerimizi açacağız. Ama otellerimiz istersek açabiliriz. Misafirleri otele kabul edebilmemiz için, onların güvenini kazanabilmemiz için bunu belgelendirmemiz lazım. Gelecek olan konuklar güven ve rahatlık içerisinde gelebilmeli. Biz otelde şu anda tamir, bakım, bahçe düzenlemeleri gibi şeyler yapıyoruz. Çalışan personellerimiz geçici süreli çalışma iznine çıktı. Devlet tarafından yüzde 60 maaşlarını alıyorlar. Bundan faydalanamayanlar çok az. Onlar da otelde çalışmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

'İÇ TURİZM RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA HAREKETLENİR'

Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini beklediklerini belirten Halit Ergül, "İç turizm birden olmamakla birlikte Ramazan Bayramı'ndan sonra hareketlenir diye düşünüyorum. Biz zaten yüzde 50 kapasite açmayı düşünüyoruz. Hijyen kurallarına sonuna kadar uyarak, personelimizin de girişte ateşini ölçerek, gelen misafirlerimizin güvenliğini sağlayarak açmak istiyoruz. Tabi bunu bölgemizdeki otelci arkadaşlarımız da aynı şekilde yapacaktır" dedi.

'KÜÇÜK OTELLERE DAHA FAZLA İLGİ OLACAKTIR'

Koronavirüs sürecinde doğa içindeki küçük butik otellere daha fazla ilginin olacağını düşündüğünü aktaran Halit Ergül, "Büyük otellere gelen misafir tedirgin olacaktır. Bizim gibi büyük otellerde de arada en azından bir aralık boş kalacak şekilde misafir alacağız. Mesela bir odadan bir kişi çıktıktan sonra o oda 12 saat boş kalacak. Yemeklerde masaların arasında 2 metre boşluk bırakacağız. Bu küçük otellerde daha rahat sağlanabileceği için vatandaşlar küçük otelleri tercih eder diye düşünüyoruz. Misafir, güvenlik sağlandıktan sonra mutlaka gelecektir. Vatandaşlar evlerde oldukça bunaldı. Gelmek için arayanlar var" diye konuştu.

'BU SENEYİ EN AZ ZARARLA GEÇMENİN HESABINI YAPIYORUZ'

Ergül, koronavirüs tedbirlerinin azalması ve normalleşme sürecinde otel konaklama fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"Müşterilerimize avantajlı paket ya da indirim yapamayacağız. Tam tersine bizim masraflarımız daha çok artacak. Hijyen koşulları normalden fazla olacağı için ve daha fazla çalışma yapacağımız için zaten bu dönemde artık para kazanmayı düşünmüyoruz. En az zararla bu seneyi geçmenin hesabını yapıyoruz."


Ramazan Bayramı, Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:19 Kaynak: DHA


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