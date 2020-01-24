Bolu'da kar durdu - Son Dakika

Bolu'da kar durdu

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı. Kent merkezinde ise yollarda oluşan buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kişilere bir gün izin verildi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle dün en fazla sorunun yaşanan Gerede- Karabük yolunda da ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu- Zonguldak D-750 karayolunda da ulaşım normale döndü. Kent merkezinde de etkili olan kar da durdu. Ancak soğuk hava nedeniyle buzlanma yaşandı. Bolu Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ENGELLİ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilere 1 gün idari izin verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak günü bir gün süre ile idari izinli sayılması uygun görülmüştür." denildi.