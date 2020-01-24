Bolu'da kar etkisini kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da kar etkisini kaybetti

6 saat önce

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dün başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.

Bölgede dün sabah saatlerinde başlayarak gün içinde devam eden kar yağışı, gece saatlerinde de etkili oldu.

Bugün etkisini yitiren karın ardından bölgedeki kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkilerinde zaman zaman hafif şekilde devam ediyor.

Dün ve gece saatlerinde güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları ekipleri kar yağışının azalmasıyla bölgede teyakkuzda beklemeye başladı.

Bolu- Zonguldak kara yolunda tır geçişleri başladı

Bölgede dün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Bolu-Zonguldak kara yolunun tır geçişlerine kapatılması nedeniyle sürücüler, geceyi bölgede bulunan dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarının otoparkları ile yol kenarında geçirdi.

Gece boyunca geçişine izin verilmeyen tırlar, sabahın ilk ışıklarıyla kontrollü olarak gönderilmeye başlandı.

Bolu'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Öte yandan dün sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Sabah işlerine giden bazı vatandaşlar, karda yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri ise kent merkezindeki cadde ve sokakların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Bolu'da kar etkisini kaybetti

Anadolu Otoyolu, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:33 Kaynak: AA
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