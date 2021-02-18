Bolu'da kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Bolu 'da son bir haftada etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlı yer yer 40 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 120 santimetreye ulaştı.

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