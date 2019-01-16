Bolu'da Kar Nedeniyle Çok Sayıda Kaza Meydana Geldi

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var