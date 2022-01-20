Bolu'da kar nedeniyle park ettiği aracını çıkarmaya çalışan sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Bolu- Mudurnu kara yolunda park halindeki tırın arka kısmında, yerde hareketsiz halde bulunan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tepe karakolu mevkisinde yol kenarındaki 34 HP 3133 plakalı tırın dorsesinin arka kısmında bir kişinin yerde baygın vaziyette yattığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, çalışır durumda bulunan tırın sürücüsü olduğu belirlenen Ufuk Temel'e kalp masajı yaptı. Ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Temel, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, Temel'in, geri manevra yaparak aracını kardan çıkarmak için kar temizliği yaptığını belirledi.