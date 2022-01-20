Bolu'da kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi - Son Dakika

Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi kararlaştırıldı.

Vali Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaokul, lise, rehabilitasyon kurumları ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kentteki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izninin devam etmesi de kararlaştırıldı.