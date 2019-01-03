Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kar Yağışı

Bolu'da Kar Yağışı

54 dakika önce

Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Kentte kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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