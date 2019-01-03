Bolu'da Kar Yağışı
54 dakika önce
Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bolu
kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kentte kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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