Bolu'da kar yağışı - Son Dakika
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Bolu'da kar yağışı

14.02.2021 22:51
Bolu'da kar yağışı

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkilini artırdı.

BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkilini artırdı.

TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolu kullanan az sayıdaki sürücü, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Bolu şehir merkezi, kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 10 santime ulaştı.Kar yağışının sabaha kadar sürmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
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