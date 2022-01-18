Bolu'da kar yağışı etkisini azalttı - Son Dakika

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini azalttı. Kar yağışının gece saatlerinde yeniden başlaması ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca tipi şeklinde devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişlerinde yaşanan trafik kazaları sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolları ekiplerinin Bolu Dağı geçişinde gün boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, D100 Karayolu Bolu Dağı Ankara yönüne ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmedi.

Gün boyunca hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini azalttı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi sebebiyle yolda oluşabilecek buzlanmaya karşı karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının gece saatlerinde yeniden başlaması ve yarın da etkili olması bekleniyor.

(Faruk Çidem/İHA)