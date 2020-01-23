Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yaşanan kazalar D-100 kara yolunu kapattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yaşanan kazalar D-100 kara yolunu kapattı - Son Dakika

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yaşanan kazalar D-100 kara yolunu kapattı

6 saat önce

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarından dolayı ulaşıma kapanan Gerede-Karabük D-100 Karayolu'nda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yaşanan kazalar D-100 kara yolunu kapattı, System.String[]

Bolu'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarından dolayı ulaşıma kapanan Gerede- Karabük D-100 Karayolu'nda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artırması ve buzlanma nedeniyle Gerede-Karabük D-100 Karayolu'nda 2'si yolcu otobüsü 11 araç kaza yaptı. Kazalar nedeniyle trafiğe kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.


Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan D-100 Karayolu, kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla yoldan alınmasıyla tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekipleri, yolun tamamen açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kazalarda yaralananlar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla ilçe merkezinde bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

D-100 Karayolu, Karabük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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