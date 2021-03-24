Bolu'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Köroğlu Rampası mevkisinde İstanbul istikametinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, otoyolda ilerleyen bir tır da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.
Trafik kazaları nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri ise kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği güzergahta tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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