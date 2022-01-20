Üye Girişi
Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor - Son Dakika

Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor

20.01.2022 10:40
Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor

Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950'den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü.

Bolu'da, 3 gün boyunca aralıksız olarak devam eden ve 1950'den bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetre ölçüldü. Kar yağışının hafta sonu yeniden başlayacağı il genelinde tarihi rekor yaşanması bekleniyor.

Bolu'da, hafta başından itibaren aralıksız olarak devam eden kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde ve Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazaları ulaşımı durdurdu. Kara yolları ekipleri, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Kar yağışının sabah saatleri itibariyle durmasının ardından ekipler, yollarda genişletme çalışması başlattı.

72 yıl sonra ilk kez yoğun kar yağdı

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Bolu'da en son 1950 yılında yaşanan yoğun kar yağışının ardından yapılan ölçümlerde kar kalınlığı 72 santimetre olarak belirlendi. Son yapılan tespitlerde ise kar kalınlığı 70 santimetre olarak ölçüldü. Hafta sonu yeniden başlaması beklenen kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının tarihi rekor kırması bekleniyor. - BOLU

Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor
Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor
Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor
Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor

YORUMLAR
500

Trafik Kazaları, Toros Dağları, Bolu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor - Son Dakika


BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti         
10:29
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti         
15:42
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20

Son Dakika Haberleri
10:45 BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir
10:28 Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti
10:26 Bahçeli bu seçim anketini görmesin! MHP'nin oy oranı yüzde 5'e kadar geriledi
10:26 Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber: Primi dolana emeklilik yolda
10:19 İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!
10:18 Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak
10:18 Doğurmak üzere olan hamile kadının imdadına AFAD yetişti!
10:18 Lisede iğrenç olay! Öğretmenin fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştılar
10:07 Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı
10:04 El Salvador'un Türk kökenli Başkanı: Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 10:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da, kar yağışında hafta sonu tarihi rekor bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement