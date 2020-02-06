Bolu'da kara yolunda heyelan - Son Dakika
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Bolu'da kara yolunda heyelan

6 saat önce

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

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Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu- Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan ekipler, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Mudurnu, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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