Bolu'da kara yolunda heyelan - Son Dakika
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Bolu'da kara yolunda heyelan

6 saat önce

Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

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Etkili olan sağanak nedeniyle Mudurnu- Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanağın ardından Aynalıkaya mevkisinde heyelan meydana gelmesi nedeniyle Mudurnu-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

İş makineleri yardımıyla kaya parçaları temizlendi ancak bölgede yeniden heyelan olma ihtimaline karşı yol ulaşıma açılmadı.

Karayolları ekiplerinin, bölgedeki kayaları tamamen yıkarak yol ile yamaç arasına set yapacağı ve sonrasında trafik akışının sağlanacağı öğrenildi.

Mudurnu-Ankara kara yolunu kullanacak sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Mudurnu, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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