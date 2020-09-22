Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 63 kişi, yurda yerleştirildi - Son Dakika

BOLU'da kent merkezi, tabiat ve milli parklarda polis ile jandarma ekiplerinin HES kodu uygulamasına göre, karantina kurallarına uymadığını tespit ettiği 63 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Bolu'da, sokağa maskesiz çıkan ve karantina kurallarına uymayanlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, aynı zamanda Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı girişlerinde de HES kodu sorgusu yapıyor.

Kentte HES kodu sorgusunun yapılmaya başlandığı günden bu yana jandarma ekiplerinin tabiat ve milli parklardaki uygulamalarında, karantina kurallarına uymayan 7 kişi tespit edildi. Polis ekiplerinin kent merkezinde yaptıkları sorgulamalarda ise 56 kişinin karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Uygulamalarda karantinaya uymadıkları belirlenen toplam 63 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına aykırı hareket ettikleri ve karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Ceza uygulanan kişiler, karantina sürelerini tamamlamak için İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.