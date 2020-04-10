Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü - Son Dakika
Son Dakika Genel Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü - Son Dakika

Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü

6 saat önce

Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 140 kişi memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü

BOLU - Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 140 kişi memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 140 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testleri de negatif çıkan 140 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar.

Karantinadan çıkan vatandaşlar, 14 gün boyunca kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, görevlilere teşekkür etti.

Bolu'da karantina sürecini tamamlayan 140 kişi evine döndü

Karantina, Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:49 Kaynak: İHA

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