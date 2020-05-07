Bolu'da karantina süresi dolanlar evlerine uğurlanıyor - Son Dakika

Vatandaşlar, yurttan ayrılırken her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüs ve yakınlarının araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık