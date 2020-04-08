Bolu'da karantina yurdunda kalan 149 kişi, evlerine gönderildi - Son Dakika

BOLU'da, yurt dışından gelmelerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda yerleştirilen 149 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Yurt dışından gelen yaklaşık 600 kişi Bolu Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 149 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri de negatif çıkan 149 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta karantina süresinin dolmasını bekleyen diğer vatandaşlar, pencerelere çıkarak gidenleri izledi. Yurttan çıkanlar Türk bayrağı açıp, kendilerine karantina süresi boyunca çok iyi bakıldığını söyledi.

Yurttan dün ve önceki gün olmak üzere toplam 59 kişi evlerine gönderilmişti. Tahliyelerin 10 Nisan'a kadar süreceği öğrenildi.