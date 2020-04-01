Bolu'da karantina yurdundaki kişilerden teşekkür mektubu - Son Dakika

BOLU'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra yurtta karantina altında bulunanlar, kendilerine gösterilen ilgiye yazdıkları mektuplarla teşekkür etti.

Koronavirüs salgının ardından yurt dışından Türkiye'ye gelen kişilerden 619'u Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Hayreddin Tokadi Kız Yurduna yerleştirildi. Karantina altında kalan tutulan vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiye ve sunulan imkanlara karşılık vermek amacıyla teşekkür mektubu yazdı. Yurtta kalan Neşe Sıla Şimşek, yazdığı teşekkür mektubunda, bu zor zamanların geçeceğini belirterek, "Şu anda ailemizden uzak olsak da sizlerin ilgisiyle kendimi daha rahat hissediyorum. Her gün ihtiyaçlarımızı sormanız bile Türk Milletinin ne kadar insani duygularının güçlü olduğunu bana bir kez daha hatırlatıyor. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

'SONSUZ TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİM'

Eda Ünal ise karantina süresince devletin kendilerine sunduğu imkanlardan övgüyle bahsederek, şöyle kaydetti:

"Bolu Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak; alınan önlemler, gösterilen ilgi alaka ve özveriden dolayı bütün yetkililere, sağlık personellerimize, polisimize ve diğer tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç bilirim."

Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, bu teşekkür mektuplarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen vatandaşlarımızın tedbiren ağırlandığı Hayrettin Tokadi Yurdu'nda karantina süreci devam ederken yaşanan bazı anlar duygulandırıyor. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerine yer verdi.