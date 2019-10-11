Son Dakika Haberleri: Bolu'da, kargo aracına operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, kargo aracına operasyon

Bolu'da, kargo aracına operasyon

1 saat önce

Bolu'da, kargo aracına yapılan operasyonda piyasa değeri 537 bin lira olan kaçak gözlük ve şemsiyeye el konuldu.

Bolu'da, kargo aracına operasyon, System.String[]

Bolu'da, kargo aracına yapılan operasyonda piyasa değeri 537 bin lira olan kaçak gözlük ve şemsiyeye el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo aracının doğu illerinden İstanbula kaçak malzeme taşıdığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yapılan operasyonda TEM Otoyolu üzerinde durdurularak emniyet müdürlüğüne götürülen kargo aracında arama yapıldı. Araçta yapılan aramalarda, 27 adet kargo kolisi içerisinde piyasa değeri 537 bin lira olduğu belirlenen bin 200 adet kaçak gözlük ile bin 900 adet kaçak şemsiye yakalandı.


Yakalanan malzemelere el konulurken, kaçak ürünleri gönderen şahıslar ile alıcılarının tespiti için çalışma başlatıldı. - BOLU

Şemsi Tebrizi, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
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