Bolu'da karısını öldürmekle suçlanan 81 yaşındaki sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Bolu'da karısını öldürmekle suçlanan 81 yaşındaki sanık hakim karşısında

27.09.2022 16:32
Bolu'da karısını öldürmekle suçlanan 81 yaşındaki sanık hakim karşısında

Bolu'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu'da karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık 81 yaşındaki Mehmet E. ve avukatı katıldı.

Kimlik tespiti öncesinde sanık avukatının yargılamanın kapalı görülmesi talebi, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmada savunma yapan Mehmet E, savcılık sorgusunda verdiği ifadesini kabul ettiğini belirterek, 10 yıldır ayrı yaşadığı eşiyle boşanmak istediğini ancak eşinin bunu kabul etmediğini söyledi.

Diyabet hastası olduğu için bazı zorluklar yaşadığını dile getiren Mehmet E, evin temizliği konusunda destek aldığını ifade etti.

Mehmet E, İstanbul'daki kızının yanına giden eşinin zaman zaman Bolu'ya gelerek evde kaldığını anlatarak, 48 yıllık evlilikleri boyunca karakola, adliyeye intikal eden hiçbir olay yaşanmadığını kaydetti.

Son zamanlarda eşi hakkında bazı söylentiler duyduğunu dile getiren Mehmet E, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Eline anahtarı verdim evden çıktım. Akşam eve geldiğimde evde sadece eşim ve ben vardım. Tekrar boşanmak istediğimi söyledim. 'Böyle devam edeceğiz.' dedi. Hiçbir şey demedim. Yemek de yemedim. Odama gidip yattım. Gece 05.30 sıralarında lavaboya gittim. Kombiyi kapatmak için balkona gittim. Dönüşümde önümü kesti. Orada tekrar boşanmak istediğimi söyledim. Hakaret etmeye başladı. Ağzına gelen her şeyi söyledi. Aramızda arbede başladı. Eşimin elinde kesici alet vardı. Onu almak için uğraştım. Kollarımda kesikler oldu. Sonra kesici aleti aldım, yere düştük. O anda o kızgınlık ve tahrikle üzüntü içinde ne yaptığımı bilmedim. Sonra dairenin zili çaldı. Kapıyı açmaya gittiğimde kolumdan kan geliyordu. Eşimin yerde yattığını görünce damarımı kestiğimi hatırlıyorum. Bir anda oldu. Yoksa herhangi bir şekilde eziyet çektirmem veya bıçağı belirli bir yere doğru vurmam yoktur. Eşim bana hakaretine devam etmeseydi bu olay yaşanmazdı."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen apartman sakini A.A. ile olay günü bölgede bulunan belediye temizlik personeli N.C. evden çığlık sesi duyduklarını kaydetti.

Tanık S.S. de sanığın kendisini araması üzerine eve geldiğini dile getirerek, "Sanığı 18-20 yıldır tanıyorum. Eşim, sanığın yanında çalışırdı. Olayı görmedim. Sanık olaydan sonra beni aradı. 'Polisler burada, gel.' dedi. Sanık yaralıydı, kolu sargılı, eli kanlıydı. Eşini eve girince gördüm. Hareketsiz şekilde yatıyordu. Olay öncesinde evine girip çıkan kişiler olduğu yönünde şüpheleri vardı. Evinin kilitlerini 2 defa değiştirdim. 10 yıldır boşanmak istediğini söylüyordu. Kızlarının da buna karşı çıktığını söylüyordu. Evinde tek başına yaşardı. Eşimi çağırarak evini temizlettirirdi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da karısını öldürmekle suçlanan 81 yaşındaki sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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