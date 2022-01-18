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Karla mücadele çalışması - Son Dakika

Karla mücadele çalışması

18.01.2022 20:06

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Karayolları ekiplerinin il genelindeki tüm yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Karayolları ekiplerinin il genelindeki tüm yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vali Ümit, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Tünel Kontrol Merkezini ziyaret ederek, karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra il genelinde karla mücadele çalışması yapılan diğer birimleri ziyaret eden Ümit, AA muhabirine, il genelinde çok olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle tırlardan kaynaklı sorunlar oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mengen- Yeniçağa istikametinde 100 civarında tır bloke edilmiş vaziyette. Yolun komple açılması için çalışılıyor. Çünkü tırların hareket kabiliyetleri çok zor. Dolayısı ile yolları kapatıyorlar. Esasen gerek güvenlik kuvvetlerimiz, jandarma ve polisin, gerekse Karayolları ekiplerinin en önemli sorunu tırlar. Tırlarda da kış lastiği takmayanlar var. Onlara cezaları yazılıyor ama neticede onlar yolu kapatıyor. Bütün sürücülerden ricamız kış lastiklerini mutlaka taksınlar. Aksi taktirde hem kendilerine hem de başkalarına zarar veriyorlar."

Bütün arterlerin açık olduğunu vurgulayan Ümit, "Karayolları ekiplerimiz, kara yollarında ve otoyolda toplam 750 kilometre karayolu ağımızda çalışıyor. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu başta olmak üzere her tarafta yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı şekilde yarın sabaha kadar çalışmaya devam edem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Ümit, Karayolları ve trafik ekiplerinin bütün yollara hakim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir ölümlü kazamız yok. Yaralamalı kazalarımız var ama yaralamalarda da hayati tehlike yok. Köy yollarına gelince 4 bin 500 kilometre köy yolunda 64 ekip ve 120 personelle sürekli sabah saatlerinden itibaren çalışıldı. Tüm köylere genel olarak ulaşılıyor. Ancak kar yağışı da bir taraftan devam ediyor. Dolayısı ile yol temizleme araçları tekrar dönünceye kadar yağış yolu kapatabiliyor. Yani açılıp kapanma ya da kapanıp açılma şeklinde gelişmeler olabiliyor. Fakat gerek köy yollarımız gerekse il yollarımız gerekse de kara yolları ve otoyol boyunca bütün ilgili ekipler işin başında, herkes fedakarca çalışıyor."

Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması
Karla mücadele çalışması

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TEM Otoyolu, Yeniçağa, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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