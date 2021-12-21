Karla mücadele ekipleri zorlu kış mesaisinde - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Bolu'da karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde sabah erken saatlerden itibaren mevkiye göre değişmekle birlikte kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre civarında olduğunu belirtti.

Ümit, 110 kilometresi Anadolu Otoyolu olmak üzere 750 kilometreyi bulan kara yolları ağında akşam saatlerinden itibaren yeterince ekip ve araçla kar ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmalarının yapıldığını anlatarak, 4 bin 500 kilometreyi bulan köy yolu ağında da yeterli sayıda ekip ve makineyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Son 24 saat içerisinde otoyolda üç hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Ümit, "Bu trafik kazalarında ölü ve yaralı bulunmamaktadır. Halihazırda herhangi bir kapalı köy yolumuz ve kara yolumuz bulunmamaktadır. Kış mevsimi dolayısıyla sürücülerimizin de her daim tedbirli ve dikkatli olmalarının, trafik kurallarına, işaret ve işaretleyicilerine hassasiyetle uymalarının, mevsim şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmamalarının, mutlaka emniyet kemerlerini takmalarının, özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliğimiz açısından son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırım." ifadelerini kullandı.