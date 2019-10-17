Bolu'da, Katırcılar Hanı yıkılmaktan kurtuldu

BOLU'da 200 yıllık tarihi bulunan Katırcılar Hanı hakkında verilen yıkım kararını mahkeme bozdu. Öncesinde yol genişletme çalışması için yıkım kararı verilen ve bakımsız halde olan Katırcılar Hanı için restorasyon çalışması başlatıldı.

Bolu Belediyesi tarafından 2018 yılında atıl ve bakımsız halde duran Katırcılar Hanı'nın yol genişletme gerekçesiyle yıkılıp, 7 metre geriye yeniden yapılması planlandı. Bolu Belediyesi söz konusu projeyi Kültür Bakanlığı'na sundu ve Kültür Bakanlığı projeyi kabul etti. Ancak Sebilci Bolu Kültür Derneği ve Bolu Platformu projeye karşı çıkarak konuyu yargıya taşıdı. 1 yıl süren yargılama sonucunda Bolu İdare Mahkemesi yıkım kararını iptal etti. Hala atıl halde ve bakımsız şekilde duran Katırcılar Hanı'nın restore edilmesi için çalışma başlatılacak.

Konunun takibini yapan ve dava sürecinde etkili rol oynayan AK Partili Bolu Belediye Meclis Üyesi ve Bolu Platformu üyesi Semih Dimicioğlu, Bolu Platformu adına yaptığı açıklamada işleyen sürecini şöyle anlattı: "Bolu Belediyesi Katırcılar Hanı'nın önündeki yolu genişletmek talebiyle Kültür Bakanlığı'na başvurmuştu. Katırcılar Hanı'nı yıkarak 7 metre daha geriye yeniden, yeni malzeme ile yapma talebi koruma kurulunda onaylandı. 2018 yılında koruma kurulunun kararıyla yapının yıkım kararı çıktı. Sebilci Bolu Kültür Derneği ve Bolu Platformu'nun kurucu derneklerinden karara itiraz etti. Gerek Kültür Bakanlığı ve resmi kurumlara olan yazılarımız sonuç vermedi. Sonuçta konuyu yargıya taşımak zorunda kaldık. 1 yıl süren yargı sonucunda Bolu İdare Mahkemesi yapının tarihi ve kültürel değerlerini göz önüne alarak Kültür Bakanlığı'nın yıkım kararını iptal etti."

OSMANLI'NIN SON ÖRNEKLERİNDEN

Dimicioğlu, Katırcılar Hanı'nın Osmanlı'nın en son örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, "Osmanlı'da taşımacılık develerle, engebeli arazi ve köy yollarında ise katırlarla yapılıyordu. Katırcı esnafının Osmanlı'da önemli bir yeri vardır. Bu han da katırcıların konakladığı altındaki ahıra katırlarını bağladığı önemli bir tarihi bina. Katırcılık, Bolu'da önemli bir meslekti. Osmanlı sefere çıkarken önemli bir miktarda katırı Bolu'dan temin ederdi. Bu yazılı belgelerle elimizde mevcuttur. Gerek katırcı esnafının yaşantısını gerekse Osmanlı Mekkare (Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır vb. hayvanların kiralanması) kültürünü bugüne kadar taşıyan bundan sonraki kuşaklara da iletmemizi sağlayacak bu yapı Bolu kültürü için çok önemli" diye konuştu.

RESTORE EDİLECEK

Yapının restore edilmesi için çalışmaların başladığını aktaran Dimicioğlu, "Bolu Platformu tarih kurulu, kentsel tasarı ve turizm kurulu olarak yapının Osmanlı mekkare kültürünü gelecek kuşaklara taşımak amacıyla gerek Bolu Belediyesi, gerek ilgili paydaşlar ve Bolu halkıyla birlikte yapının orijinal bir şekilde restore edilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bolu Platformu olarak bu yapıyı gelecek kuşaklara kazandıracağız" dedi.