Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

15.05.2022 13:17
Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bolu'da çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında Sabahattin Başaran (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Sadık K. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık K, yanındaki tabancayla Sabahattin Başaran'a ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Sabahattin Başaran, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ormanlık alanda arama yapan jandarma ve komandolar, Sadık K'yi birkaç kilometre uzaklıkta tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


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