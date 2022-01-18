Kayan tanker ulaşımda aksamaya neden oldu - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayan tanker ulaşımda aksama yaşanmasına neden oldu.

D-170 kara yolundan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BON 857 plakalı tanker, Göynük kavşağında yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak Sakarya-Ankara karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karayolları ve jandarma ekipleri, tankerin kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Tanker, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından olay yerine gelen iş makinesine bağlanarak kurtarıldı.