Bolu'da kaybolan 70 yaşındaki engelli bulundu - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan engelli kişi bulundu.

Önceki gün Uğurlualan köyünde evinden çıktıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki yüzde 50 engelli Ahmet Demir için başlatılan arama çalışmaları sonuç verdi.

İz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanları arayan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kişiyi köydeki bir evin önünde buldu.

Sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mudurnu ilçesinde önceki gün Uğurlualan köyündeki evinden çıkan yüzde 50 engelli Ahmet Demir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma iz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle arama çalışması başlatılmıştı.