Bolu'da kaybolan 70 yaşındaki engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dünden beri haber alınamayan engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Uğurlualan köyündeki evinden çıkan 70 yaşındaki yüzde 50 engelli Ahmet Demir'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma iz takip köpeği ve köylülerin desteğiyle arama çalışması başlattı.

Demir'i arama çalışmaları köy çevresinde sürüyor.