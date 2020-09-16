Bolu'da kaybolan engelli genci jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde kaybolan 28 yaşındaki engelli Ziyafettin Sağlamöz, jandarma timlerinin arama kurtarma çalışması sonucunda ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Alan Köyü Okçular Mahallesi'nde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Ziyafettin Sağlamöz'ün kaybolduğu bilgisi üzerine Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma çalışmasına 2 asayiş, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 1 köpek timi katıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada Sağlamöz, köye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunçam Köyü mevkinde ormanlık alan içerisinde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Sağlamöz, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.