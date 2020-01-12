Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı - Son Dakika

Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı

6 saat önce

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Bolu'da kaybolan kayakçıları jandarma kurtardı, System.String[]

Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.

Kartalkaya, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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