Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

20.04.2022 12:17
Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Bolu'da 6 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da 6 gündür haber alınamayan yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir'den 15 Nisan'dan beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye, İl Jandarma Asayiş Komando Birliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri geldi.

Demir'in yakınlarıyla görüşen ekipler, köyün çevresinde, ormanlık alan ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Jandarma arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri de dronla arama gerçekleştiriyor.

Ekipler, Aydıncı köyü ile Tekke Işıklar köyü arasında arama çalışmasını sürdürüyor.

Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor
Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

YORUMLAR
500
Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler Tianzhou-3, Tianhe'nin Ön Kenetlenme Kapısına Kenetlendi Tianzhou-3, Tianhe'nin Ön Kenetlenme Kapısına Kenetlendi

112 Acil Çağrı, İsmail Demir, Nisan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisiyle görüşmek isteyen kanser hastası kadının ricasını kırmadı
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 13:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da kaybolan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement