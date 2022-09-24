Köyde ve çevresinde arama çalışması başlatıldıktan yaklaşık bir saat sonra D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldü - Son Dakika

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