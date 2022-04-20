Bolu'da kayıp kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Bolu'da haber alınamayan 71 yaşındaki kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan İsmail Demir'den 15 Nisan'dan beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye, İl Jandarma Asayiş Komando Birliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Demir'in yakınlarıyla görüşen ekipler, köyün çevresinde, ormanlık alan ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Jandarma arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri dronla arama gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları görüşmelerde Demir'in şehir merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine arama çalışmalarına ara verdi. Çalışmanın yarın şehir merkezinde yoğunlaştırılacağı öğrenildi.
Polis ekiplerinin Demir'in en son görüldüğü belirtilen bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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