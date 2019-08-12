Son Dakika Haberleri: BOLU'DA KAZA 1'İ BEBEK, 6 YARALI
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BOLU'DA KAZA 1'İ BEBEK, 6 YARALI

1 saat önce

BOLU'da, D-100 yolunda otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

BOLU'DA KAZA 1'İ BEBEK, 6 YARALI, System.String[]
BOLU'da, D-100 yolunda otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman yönetimindeki 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 araçta bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:20 Kaynak: DHA
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