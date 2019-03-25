Son Dakika Haberleri: Bolu'da Kaza: 4 Yaralı

Bolu'da Kaza: 4 Yaralı

26 dakika önce

BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin ya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bolu'da Kaza: 4 Yaralı, System.String[]
BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin ya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu- Mudurnu yolu Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Karaağaç yönetimindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar yönetimindeki 14 BM 133 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte, otomobilde bulunan Selami Çalışkan ve Ercan Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:43 Kaynak: DHA

Mudurnu, Bolu, Güncel
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